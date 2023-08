Wordpress bietet 100-Jahres-Paket für Website-Hosting

29. August 2023 - Nur geeignet für langfristige Planer: Wordpress hat ein neues 100-Jahres-Paket für das Hosting der eigenen Website vorgestellt – das alles andere als ein Schnäppchen ist. Zudem bleiben einige Fragen unbeantwortet.

Wordpress hat ein neues Rundum-sorglos-Paket für das Hosting der eigenen Website präsentiert – das sich über 100 Jahre erstrecken soll. Enthalten sind die entsprechende Domain, Sicherheitsmassnahmen wie Backups in geografisch verteilten Rechenzentren, Beratungs- sowie 24/7-Support-Leistungen und last but not least das Hosting selbst. "Unser Managed Hosting bietet extrem schnelle Ladezeiten, höchste Sicherheit, Schutz der Privatsphäre und alles andere, was Sie von einem erstklassigen Hoster erwarten können." Der 100-Jahres-Plan gehe jedoch über das herkömmliche Hosting hinaus, so das Versprechen des Anbieters.Als Zielgruppen des wohl bisher einzigartigen Paketes benennt Wordpress beispielsweise Familien, die ihre Geschichte in Form von Fotos oder Videos für künftige Generationen bewahren wollen, Unternehmer, die den Werdegang ihrer Firma protokollieren möchten, oder auch Einzelpersonen, die schlicht ein "stabiles, flexibles und individuelles Online-Domizil suchen, das sich an alle Veränderungen anpassen kann, die die Zukunft der Technologie mit sich bringt".