Filialgeschäft von Office World wird eingestellt

Die zehn letzten verbliebenen Filialen von Office World werden in den kommenden gut zwölf Monaten etappenweise geschlossen. Damit beendet die Office World Group
das Retailgeschäft im Bereich Büromaterial. Von der Schliessung betroffen sind 45 Vollzeitstellen, welche man bereits über das Aus informiert habe.
"Es ist eine bittere Wahrheit: Doch längerfristig weisen die Ausgaben und Einnahmen in unserem stationären Geschäft schlicht kein gesundes Verhältnis mehr auf. Das hat bedauerliche Konsequenzen", erklärt Dominik Engeler, Leiter Filialgeschäft von Office World, zu den anstehenden Schliessungen. Büroartikel würden zunehmend über das Internet gekauft, während die Nachfrage in den Läden sinke. Aus diesem Grund konzentriere man sich künftig auf das Online-Geschäft und werde das Angebot auf www.officeworld.ch ausbauen.
Die Schliessungen der Filialen erfolgen etappenweise. Laut Office World soll die Filiale in St. Gallen Ende Juni 2026 schliessen, gefolgt von Regensdorf Ende September 2026. Im Oktober 2026 sind die Standorte Pratteln und Zürich Glattzentrum vorgesehen, im Dezember 2026 Lausanne. Ende Februar 2027 sollen Basel Dreispitz, Luzern, Steinhausen und Zürich Altstetten folgen. Die Filiale in Genf soll Ende April 2027 den Betrieb einstellen.
Für die 45 betroffenen Mitarbeitenden seien Unterstützungsangebote vorgesehen, um neue Stellen innerhalb oder ausserhalb der Unternehmensgruppe zu finden. Bereits Anfang 2026 wurden die Filialen in Sursee, Bern und Winterthur geschlossen. Nach Angaben von Office World konnten für einen Teil dieser Mitarbeitenden hierbei Anschlusslösungen gefunden werden.
(mw)