cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Filialgeschäft von Office World wird eingestellt
Quelle: Glattzentrum

Filialgeschäft von Office World wird eingestellt

Die Office World Group gibt die Einstellung ihrer letzten zehn Office-World-Filialen per spätestens April 2027 bekannt. Betroffen vom Schritt sind 45 Vollzeitstellen.
10. März 2026

     

Die zehn letzten verbliebenen Filialen von Office World werden in den kommenden gut zwölf Monaten etappenweise geschlossen. Damit beendet die Office World Group das Retailgeschäft im Bereich Büromaterial. Von der Schliessung betroffen sind 45 Vollzeitstellen, welche man bereits über das Aus informiert habe.

"Es ist eine bittere Wahrheit: Doch längerfristig weisen die Ausgaben und Einnahmen in unserem stationären Geschäft schlicht kein gesundes Verhältnis mehr auf. Das hat bedauerliche Konsequenzen", erklärt Dominik Engeler, Leiter Filialgeschäft von Office World, zu den anstehenden Schliessungen. Büroartikel würden zunehmend über das Internet gekauft, während die Nachfrage in den Läden sinke. Aus diesem Grund konzentriere man sich künftig auf das Online-Geschäft und werde das Angebot auf www.officeworld.ch ausbauen.


Die Schliessungen der Filialen erfolgen etappenweise. Laut Office World soll die Filiale in St. Gallen Ende Juni 2026 schliessen, gefolgt von Regensdorf Ende September 2026. Im Oktober 2026 sind die Standorte Pratteln und Zürich Glattzentrum vorgesehen, im Dezember 2026 Lausanne. Ende Februar 2027 sollen Basel Dreispitz, Luzern, Steinhausen und Zürich Altstetten folgen. Die Filiale in Genf soll Ende April 2027 den Betrieb einstellen.

Für die 45 betroffenen Mitarbeitenden seien Unterstützungsangebote vorgesehen, um neue Stellen innerhalb oder ausserhalb der Unternehmensgruppe zu finden. Bereits Anfang 2026 wurden die Filialen in Sursee, Bern und Winterthur geschlossen. Nach Angaben von Office World konnten für einen Teil dieser Mitarbeitenden hierbei Anschlusslösungen gefunden werden. (mw)


Weitere Artikel zum Thema

Ex Libris macht dicht

 30. Januar 2026 - Ex Libris ist schon bald Geschichte. Das Büchergeschäft wird per kommendem Jahr in Galaxus überführt, die 15 Ex-Libris-Filialen, die es noch gibt, werden geschlossen. 230 Mitarbeitende sind betroffen.

Update: Pleite bei Witzig The Office Company

 11. Januar 2026 - Witzig The Office Company hat Antrag auf Insolvenz gestellt. Die 80 Mitarbeitenden des Unternehmens wurden bereits kurz vor Weihnachten informiert.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
IDP: Wenn Dokumente zu Daten werden
MIT SCION ZAHLUNGSDIENSTE SICHERN
Smart und souverän
Cloud-Souveränität: Technische Realität und praktische Umsetzung
Open Source im Office: Digitale Souveränität beginnt im Dokument
Unabhängigkeit beginnt beim Netzwerk
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER