cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Amazon-Tochter Ring will Nachbarschaften mit Kameras überwachen
Quelle: Depositphotos

Amazon-Tochter Ring will Nachbarschaften mit Kameras überwachen

Ring, die Amazon-Tochter für Video-Türklingeln und Sicherheitskameras, soll intern darauf hinarbeiten, Kriminalität in Wohnvierteln zu reduzieren. Möglich machen soll das eine KI-gestützte Auswertung von Kameravideos über die Nachbarschaft hinweg.
20. Februar 2026

     

Bei der Amazon-Tochter Ring, die Video-Türklingeln und Sicherheitskameras vertreibt, soll intern das Ziel formuliert worden sein, Kriminalität in Nachbarschaften auf null zu bringen, gestützt auf KI-Funktionen der eigenen Kameras. Wie "Winfuture" unter Verweis auf "404 Media" berichtet, geht es um eine zugespielte E-Mail von Ring-Gründer Jamie Siminoff, die im vergangenen Oktober an Mitarbeitende verschickt wurde.

Im Mittelpunkt steht laut dem Bericht die Funktion Search Party. Damit können Nutzer Videomaterial von Ring-Kameras in der Nachbarschaft mithilfe von KI nach bestimmten Merkmalen durchsuchen. Dem Artikel zufolge wurde Search Party öffentlich vor allem als Hilfe beim Auffinden entlaufener Hunde dargestellt, Siminoff habe sie intern aber als "mit Abstand innovativste" Entwicklung in der Geschichte von Ring bezeichnet und als Grundlage für die Mission hervorgehoben, Kriminalität komplett zu verhindern.


Kritik entzünde sich laut dem Bericht an der Sorge, dass sich damit ein engmaschiges Überwachungsnetz aufbauen lasse, auch weil Search Party standardmässig aktiviert sein soll. Der Bericht verweist zudem auf weitere Funktionen im Ring-Umfeld wie Familiar Faces, Community Requests in der Neighbors-App und Fire Watch, die zusammengenommen den Einsatzrahmen der Kameras erweitern könnten. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Amazon drückt Prime-Nutzern Alexa Plus auf

 13. Januar 2026 - In den USA und in Kanada werden Prime-Mitglieder von Amazon ungefragt auf die neue Sprachassistenz Alexa Plus umgestellt – und müssen danach grössere Latenzen Und eingeschränkte Funktionen in Kauf nehmen.

Amazon Now verspricht Lieferung in 30 Minuten

 2. Dezember 2025 - In den US-Städten Seattle und Philadelphia kann man sich auf Amazon neu Haushaltsartikel und Lebensmittel innerhalb von 30 Minuten liefern lassen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Vor wem mussten die sieben Geisslein aufpassen?
Smart und souverän
Cloud-Souveränität: Technische Realität und praktische Umsetzung
Open Source im Office: Digitale Souveränität beginnt im Dokument
Unabhängigkeit beginnt beim Netzwerk
Warum nur wenige Unternehmen echten Nutzen aus KI ziehen
Embedded Payments: Schlüssel für Plattform-Erfolg
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER