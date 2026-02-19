Firefox-Support für Windows 7 und 8 endet Ende Februar

Während die aktuelle Version des Firefox-Browsers bei 147 angelangt ist, wird als ESR-Version (Extended Support Release) nach wie vor die Version 115 angeboten, welche die veralteten Betriebssysteme Windows 7, 8 sowie 8.1 unterstützt. Doch damit ist jetzt Schluss. Wie die Macher in einem Support-Beitrag
mitteilen, will man den Browser noch bis Ende Februar mit Updates beliefern. Danach wird empfohlen, das Betriebssystem zu aktualisieren.
Als Grund für den Schritt werden die Kosten genannt. Nachdem Microsoft den offiziellen Support für Windows 7, 8 und 8.1 im Januar 2023 eingestellt hat, werden keine Security Updates mehr verteilt, woraus sich Sicherheitsprobleme ergeben. Ohne offiziellen Support seitens Microsoft, sei die Wartung von Firefox für ein veraltetes Betriebssystem aber kostspielig und für die Nutzer riskant.
Entsprechend wird Nutzern geraten, auf Windows 11 umzusteigen oder, sofern dies von der Hardware nicht unterstützt wird, auf Linux zu wechseln, wo Firefox in den meisten Distros im Lieferumfang enthalten ist.
(rd)