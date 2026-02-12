Qnap bündelt NAS-Backups und S3-Speicher in einem Abo

Qnap startet mit My Qnap
Cloud One eine einheitliche Cloud-Speicherlösung, die sowohl für NAS-Sicherungen als auch als S3-kompatibler Objektspeicher gedacht ist. Der Anbieter beschreibt
das Prinzip so, dass Nutzer ein einziges Speicherkontingent abonnieren und es je nach Bedarf zwischen Backup-Speicher und Objektdaten aufteilen können.
Produktmanagerin Vivian Luo verweist dabei auf die Vorphase im Jahr 2025 und das Feedback aus der Praxis. "Vor dem heutigen offiziellen Start wurde My Qnap Cloud One durch Early Access Nutzungen im Jahr 2025 validiert, was seine Zweckmässigkeit sowohl für NAS Backups als auch für Objektspeicher-Szenarien demonstrierte", sagt Luo. "Das Feedback von realen Nutzern zeigte eine klare Nachfrage nach einem einheitlichen Cloud-Speicherdienst, der die Kompromisse zwischen architektonischer Komplexität und Kosten beseitigt."
Beim Preismodell nennt das Unternehmen Speicherpläne ab 1 TB und betont, dass für Datenübertragung oder API-Anfragen keine zusätzlichen Gebühren anfallen sollen. Der Anbieter nennt 8,39 Dollar pro Monat für 1 TB, beim Jahresplan seien bis zu 18 Prozent Rabatt möglich, wodurch der effektive Monatspreis bei rund 6,99 Dollar für 1 TB beginne.
Als Funktionen führt der Hersteller unter anderem eine Objektsperre an, die Daten vor unerwünschten Änderungen schützen soll, sowie eine vereinfachte Sicherung und Wiederherstellung, die in Qnap-NAS-Backup-Lösungen integriert sei. Zusätzlich wird eine 180-Tage-Übersicht zur Benutzeraktivität, Dateifreigaben mit Ablaufdatum und bis zu 100 Dateiversionen erwähnt.
(dow)