Gimp 3.08 mit kleinen Verbesserungen

Gegen 11 Monate nach der Veröffentlichung des Major Release 3.0 präsentiert das GIMP-Team mit Version 3.08 der freien Photoshop-Alternative den mittlerweile vierten Micro Release. Die neue Version kommt laut den Machern nicht lange vor der Freigabe von GIMP 3.2 und bietet neben zahlreichen Bugfixes und sicherheitsrelevanten Fehlerkorrekturen auch einige funktionale Verbesserungen.
User, die auf Ihrem System eine grosse Zahl von Fonts aktiviert haben, profitieren von einer Leistungssteigerung beim Laden der Schriftarten. Neu werden Bilder erst geladen, wenn alle Fonts initialisiert sind. Damit werde vermieden, das es in einzelnen Fällen zu merkwürdigen Anzeigefehlern kommt, wenn eine XCF-Datei auf einen nur teilweise geladenen Font zugreifen möchte. Diese Verbesserung war eigentlich erst für Version 3.2 geplant, kommt aber jetzt schon früher. Eine weitere Fehlerkorrektur betrifft den Legacy-Font Skia unter MacOS, der bisher mit der Library Pango nicht zurechtkam, die GIMP für das Font Rendering verwendet.
Die andockbaren Paletten für Navigation und Auswahl zeigen nun nicht mehr wie bisher eine grosse, helle Textur an, wenn kein Bild selektiert ist – dies habe sich besonders in dunklen App-Themen unangenehm bemerkbar gemacht. Dazu kommen weitere Verbesserungen im User Interface, die bisherige kosmetische Fehler ausmerzen. GIMP 3.08 für Windows steht in unserer Freeware Library zum Download bereit
.
(ubi)