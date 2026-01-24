Europa3000 geht an deutsche Selectline Group

Europa3000 wird Teil der deutschen Selectline Group. Durch die Einbindung in eine international aufgestellte Softwaregruppe eröffnen sich laut dem ERP-Anbieter aus Aarau neue Potenziale, insbesondere in den Bereichen Innovation, Produktentwicklung und Künstliche Intelligenz. Mit Europa3000 will die Selectline-Gruppe wiederum ihre Position im Schweizer Markt stärken. Selectline ist hierzulande bereits mit den Marken Selectline Software und Groupe.iD vertreten und will sich künftig als zentraler ERP-Anbieter für kleine und mittlere Unternehmen etablieren.
"Der Zusammenschluss mit der Selectline Group ist ein wichtiger Schritt für die Zukunft von Europa3000", erklärt Alfonso Panichella, Geschäftsführer von Europa3000. "Unsere Kunden profitieren von einer stärkeren technologischen Basis, erweiterten Ressourcen und dem Austausch innerhalb einer europäischen Softwaregruppe, bei gleichzeitigem Erhalt unserer gewohnten Nähe, Stabilität und Verlässlichkeit."
Darüber hinaus unterstreicht Panichella, dass die Schweiz für die Gruppe ein wichtiger Markt sei, in dem Europa3000 sehr gut positioniert sei und über tiefes Branchen- und Prozesswissen verfüge. "Genau diese Kompetenz war ein zentraler Grund für die Integration. Deshalb bleibt die Verantwortung für Markt, Kunden und Weiterentwicklung klar in der Schweiz verankert – mit kurzen Entscheidungswegen und einem starken lokalen Management."
Die bisherigen Eigentümer von Europa3000
, Beat Mathys und Markus Fuchs, sollen die Übergabephase begleiten. Ob sie darüber hinaus im Unternehmen aktiv bleiben, haben Europa3000 und Selectline nicht kommuniziert.
"Mit der Übernahme von Europa3000 setzen wir einen weiteren wichtigen Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie. Wir bündeln jahrzehntelange Erfahrung, tiefes Prozess-Know-how und technologische Kompetenz, um unseren Kunden und Partnern nachhaltige Mehrwerte zu bieten – von innovativen ERP-Lösungen über KI-gestützte Funktionen bis hin zu einer noch besseren Kommunikation und Kundenbetreuung", so Michael Richter, CEO der Selectline Group.
