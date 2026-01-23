Suchen und Finden mit dem Who is Who der ICT-Branche

Die ICT-Networkingparty hat sich längst als Fixpunkt im Kalender der Schweizer ICT-Szene etabliert – auch wenn die Zahlen der Pre-Corona-Zeit nicht mehr ganz erreicht waren, als sich teils gegen 1400 Gäste im Berner Kursaal einfanden. Zur diesjährigen 23. Ausgabe konnten die Macher des Networking-Events um Organisatorin Vanja Kohli 882 Gäste begrüssen. Kohli war es denn auch, die den Abend traditionsgemäss eröffnete und dabei auch gleich dessen Motto durchgab, das heuer lautete: "Wer sucht, der findet."Judith Bellaïche, Präsidentin des Telekommunikationsverbands Asut, eröffnete das inhaltliche Programm. Sie thematisierte dabei die aktuelle geopolitische Lage und stellte die Frage, welche Rolle die Schweiz als kleines, aber durchaus potentes Land in der heutigen (digitalen) Welt einnehmen könne. Ein möglicher Ansatz: die Schweiz als internationaler Knotenpunkt für sichere Datenflüsse.Für viel Aufmerksamkeit sorgte Antje Rindlisbacher. Die Rechtsmedizinerin der Uni Bern gab einen spannenden und dem anspruchsvollen Thema zum Trotz immer wieder auch unterhaltsamen Einblick in ihren Arbeitsalltag – von den Fundorten ihrer "Klienten" über Todesursachenermittlung bis hin zur forensischen Spurensuche. Auf explizites Bildmaterial verzichtete sie zur Erleichterung des Anwesenden – ihre Ausführungen selbst reichten aus, um mehrfach für Raunen im Publikum zu sorgen.Auch der zweite Fachvortrag drehte sich ums Suchen und Finden – allerdings im Tierreich. Christian Kropf, Zoologe mit Spezialgebiet Spinnen und Leiter Biowissenschaften am Naturhistorischen Museum in Basel, zeigte anhand verschiedener Tierarten auf, wie vielfältig und auch hinterlistig Strategien zur Nahrungssuche oder Fortpflanzung sein können.