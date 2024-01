ICT-Networkingparty: Was die Branche von Klapphandys und Mars-Helikoptern lernen kann

Cisco, Dell, HP,





Und ein Thema darf heutzutage auf einer ICT-Bühne selbstverständlich nicht fehlen: Künstliche Intelligenz. Immerhin ist KI aktuell technischer Taktgeber der Branche und steht bei nahezu jedem der Marktgrössen auf die eine oder andere Weise auf der Agenda. In seiner Begrüssung wählte Peter Grütter, seines Zeichens Präsident des Schweizer Telekommunikationsverbandes Asut, jedoch eine überraschende, zumindest diskussionswürdige Perspektive. Er sprach nicht etwa über potenzielle Risiken, ethische Fragestellungen oder auch die ohne Frage gewaltigen Chancen der Technologie, sondern kritisierte allem voran eine zu umfangreiche Regulierung sowie die gesellschaftliche Sorge vor den Folgen des technologisch diktierten Umbruchs.



Wer einen ersten Gradmesser für die Stimmung im Schweizer ICT-Jahr 2024 sucht, wurde am 25. Januar im Berner Kursaal fraglos fündig. Aufs Neue lud Veranstalterin Vania Kohli unter dem diesjährigen Motto "Alles hat zwei Seiten" mittlerweile zum 21. Mal zur traditionellen ICT-Networkingparty – und die Branche folgte dem Aufruf. Mit rund 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern von Herstellern wie AWS Huawei und Microsoft sowie IT-Dienstleistern wie Aveniq , Bedag, Netcloud SoftwareOne und Ti&m war der stattliche Kursaal voll ausgelastet und brummte durch die zahllosen Gespräche (gegen die so mancher Speaker mit Nachdruck anreden musste).Und ein Thema darf heutzutage auf einer ICT-Bühne selbstverständlich nicht fehlen: Künstliche Intelligenz. Immerhin ist KI aktuell technischer Taktgeber der Branche und steht bei nahezu jedem der Marktgrössen auf die eine oder andere Weise auf der Agenda. In seiner Begrüssung wählte Peter Grütter, seines Zeichens Präsident des Schweizer Telekommunikationsverbandes Asut, jedoch eine überraschende, zumindest diskussionswürdige Perspektive. Er sprach nicht etwa über potenzielle Risiken, ethische Fragestellungen oder auch die ohne Frage gewaltigen Chancen der Technologie, sondern kritisierte allem voran eine zu umfangreiche Regulierung sowie die gesellschaftliche Sorge vor den Folgen des technologisch diktierten Umbruchs.







Für Einstimmigkeit im Plenum sorgte im Anschluss wiederum das Autoren- und Speaker-Duo Roman Tschäppeler und Mikael Krogerus mit spannenden psychologischen Häppchen für Entscheidungsfindung, Teamlead und die ganz alltägliche Arbeitsbewältigung. Zeigte sich bei der Frage ans Publikum, wer sich bei der abendlichen Filmauswahl eher schneller oder eher langsamer entscheidet, ein noch halbwegs ausgewogenes Ergebnis, war die Antwort auf die folgende Frage wiederum eindeutig: "Wer vor euch hatte mal ein Nokia-Handy?" – im Saal gingen nahezu alle Hände in die Höhe. Anhand des Beispiels des ehemaligen finnischen Marktführers, der einen tiefen Fall verkraften musste, zeigte das eingespielte Team auf, warum rentable Produkte (Nokias Klapphandy als Antwort auf das Motorola Razr) ohne allzu viel Innovationsgeist selten die beste Entscheidung sind. Positives Gegenbeispiel: Ignaz Semmelweis' "Erfindung des Händewaschens" – trotz anfänglicher Kritik nicht nur hochgradig innovativ beziehungsweise unorthodox, sondern allem voran rentabel: "Denn was kann rentabler sein, als Menschenleben zu retten?"



Aber: "Wir sollten uns nicht von KI beeindrucken lassen", so Grütters Überzeugung. So seien beispielsweise mit KI generierte Fake-Bilder nun einmal eine "neue Realität, an die wir uns gewöhnen müssen". Und dafür ist auch ausreichend Zeit. Denn die Digitalisierung schreitet laut dem Verbandspräsidenten nicht so schnell voran, wie es oftmals wahrgenommen und kolportiert wird. Und wenn die Innovationen dann doch kommen, dann würden sie sich ohnehin relativ nahtlos in das Gefüge eingliedern – wie es beispielsweise auch beim Smartphone der Fall war. In Hinblick auf die kreative, schaffende "Überlegenheit des Menschen" schlussfolgerte Grütter daher: "Wir sollten KI mit offenen Armen empfangen" und nicht regulieren, nicht bremsen.Für Einstimmigkeit im Plenum sorgte im Anschluss wiederum das Autoren- und Speaker-Duo Roman Tschäppeler und Mikael Krogerus mit spannenden psychologischen Häppchen für Entscheidungsfindung, Teamlead und die ganz alltägliche Arbeitsbewältigung. Zeigte sich bei der Frage ans Publikum, wer sich bei der abendlichen Filmauswahl eher schneller oder eher langsamer entscheidet, ein noch halbwegs ausgewogenes Ergebnis, war die Antwort auf die folgende Frage wiederum eindeutig: "Wer vor euch hatte mal ein Nokia-Handy?" – im Saal gingen nahezu alle Hände in die Höhe. Anhand des Beispiels des ehemaligen finnischen Marktführers, der einen tiefen Fall verkraften musste, zeigte das eingespielte Team auf, warum rentable Produkte (Nokias Klapphandy als Antwort auf das Motorola Razr) ohne allzu viel Innovationsgeist selten die beste Entscheidung sind. Positives Gegenbeispiel: Ignaz Semmelweis' "Erfindung des Händewaschens" – trotz anfänglicher Kritik nicht nur hochgradig innovativ beziehungsweise unorthodox, sondern allem voran rentabel: "Denn was kann rentabler sein, als Menschenleben zu retten?"