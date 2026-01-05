cnt
Blu-ray feiert 20-Jahre-Jubiläum
Quelle: Pixabay

Blu-ray feiert 20-Jahre-Jubiläum

Vor 20 Jahren wurden an der Consumer Electronics Show die ersten Blu-ray-Geräte vorgestellt. Heute spielt das DVD-Nachfolgemedium allenfalls noch beim Filmsammlern eine Rolle.
5. Januar 2026

     

Vor 20 Jahren wurde der DVD-Nachfolger Blu-Ray an der CES 2006 erstmals vorgestellt. Mittlerweile erscheinen zwar nach wie vor viele Filmneuheiten auf dem optischen Medium, doch sind es mittlerweile fast nur noch Film-Enthusiasten, die auf das Format setzen. Zwar sind die Vorteile des Formats unbestritten und die Filmqualität ist mit Bitraten bis 36 Mbps überragend, doch haben sich in den vergangenen Jahren immer mehr Hersteller vom Format verabschiedet.


So verabschieden sich etwa die Spielkonsolen-Hersteller immer mehr vom physischen Medium. Sony hat die Produktion von aufnehmbaren Medien aufgegeben und auch LG hat sich von der Fertigung von Blu-Ray-Playern verabschiedet. Wer ausserdem auf der Suche nach einem Laufwerk für seinen Rechner ist, kann nur noch zwischen wenigen Modellen auswählen. Eine Ausnahme machte unlängst Fujitsu: Der japanische Hersteller jpräsnetierte vergangenen Herbst einen Laptop mit integriertem Blu-ray-Laufwerk. (rd)


