Schweizer Unternehmen planen mehr Neueinstellungen im IT-Bereich

Laut einer aktuellen Umfrage von Robert Half
planen 51 Prozent der befragten Schweizer Unternehmen im IT- und Technologiesektor neue Festanstellungen für das erste Halbjahr 2026. Das entspricht nahezu dem Niveau von Mitte 2024 (53 %) und liegt leicht über dem Wert des zweiten Halbjahres 2025 (50 %). Die Nachfrage nach temporären Anstellungen steigt ebenfalls an – von 28 im zweiten Halbjahr 2025 auf 34 Prozent. Neben Fest- und Temporäranstellungen setzen Unternehmen auch verstärkt auf projektbasierte Beauftragungen externer Fachkräfte. 39 Prozent der befragten Unternehmen wollen in diesem Bereich künftig mehr Ressourcen einsetzen.
Gefragt sind vor allem Fachleute in den Bereichen Cybersecurity respektive IT-Security (30 %), IT-Projektmanagement und Change (28 %), IT-Service & Support (24 %) sowie IT-Infrastruktur und Web-/Mobile-Entwicklung respektive E-Commerce (je 23 %). Bei den spezifischen Kompetenzen stehen Web- und Mobile-Development (42 %), Cloud-Technologien (41 %) und Projektmanagement (41 %) im Fokus.
Cybersecurity-Fachkräfte zählen laut Umfrage zu den am besten entlohnten Profilen. 41 Prozent der Unternehmen geben an, dass Kompetenzen in diesem Bereich zu höheren Gehältern führen. Auch Kenntnisse in der Softwareentwicklung (33 %) und Cloud-Technologien (32 %) beeinflussen die Vergütung positiv.
Sven Hennige, Senior Managing Director Zentral- und Südeuropa bei Robert Half
, erklärt zu den Zahlen: "Qualifizierte Fachkräfte im IT- und Technologiebereich sind weiterhin stark am Arbeitsmarkt gefragt. Das zeigt die Annäherung der geplanten neuen Festanstellungen an das Niveau von Mitte 2024. Vor allem der kurzfristige Bedarf an spezialisiertem Fachwissen treibt den Trend zu mehr Temporärarbeit. Gerade bei Arbeitsspitzen oder Herausforderungen bei neuen Technologien bleiben Unternehmen so flexibel und reaktionsschnell."
Die Ergebnisse basieren auf einer anonymen Befragung von 123 Führungskräften mit Personalverantwortung im IT-Bereich. Ziel der Erhebung war es, Einblicke in die Personalplanungen und den Bedarf an Qualifikationen für das erste Halbjahr 2026 zu gewinnen.
(mw)