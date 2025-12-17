cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Hackerangriff auf Soundcloud trifft rund 20 Prozent der Nutzer
Quelle: Depositphotos

Hackerangriff auf Soundcloud trifft rund 20 Prozent der Nutzer

Soundcloud hat nach eigenen Angaben einen Sicherheitsvorfall entdeckt und behoben, bei dem eine Angreifergruppe auf begrenzte Nutzerdaten zugreifen konnte. Betroffen gewesen seien rund 20 Prozent der Nutzer, Passwörter und Finanzdaten seien nicht abgeflossen.
17. Dezember 2025

     

Bei der Musikplattform Soundcloud ist es zu einem Vorfall gekommen, bei dem Unbefugte zeitweise Zugang zu bestimmten Daten hatten. Das Unternehmen teilte mit, man habe unautorisierte Aktivitäten in einem Dashboard eines Zusatzdienstes festgestellt, Notfallprotokolle aktiviert und die Aktivitäten unterbunden. Im Anschluss sei der Dienst Denial-of-Service-Angriffen ausgesetzt gewesen, von denen zwei die Webverfügbarkeit vorübergehend beeinträchtigten.

Nach Angaben des Anbieters griff die mutmassliche Angreifergruppe nur auf begrenzte Daten zu. Betroffen gewesen seien ausschliesslich E-Mail-Adressen sowie Informationen, die bereits auf öffentlichen Profilen sichtbar waren, und das bei etwa 20 Prozent der Nutzer. Der Betreiber erklärt, sensible Daten wie Passwörter oder Finanzdaten seien nicht abgegriffen worden und man sei zuversichtlich, dass der Zugriff inzwischen eingeschränkt sei.


Der Dienst gibt an, gemeinsam mit externen Cybersicherheit-Experten zusätzliche Massnahmen umgesetzt zu haben, darunter Verbesserungen bei Überwachung und Bedrohungserkennung, Anpassungen bei Identitäts- und Zugriffskontrollen sowie ein Audit der zugehörigen Systeme. Im Zuge von Konfigurationsänderungen habe es vorübergehend Verbindungsprobleme für einige VPN-Nutzer gegeben, an deren Behebung der Anbieter nach eigenen Angaben arbeitet. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Hackerangriff auf Personaldienstleister Käner Personal

 18. November 2025 - Beim Schweizer Personaldienstleister Käner Personal ist es zu einem Hackerangriff gekommen. Offenbar wurden dabei grosse Mengen an persönlichen Daten gestohlen.

Nach Hackerangriff: Aus für Medien-Login Onelog

 9. Oktober 2025 - Gemeinsame Werbeplattform statt einheitlichem Login: Im Nachgang des Hacking-Angriffs 2024 ist Onelog, das gemeinsame Medien-Login der grössten Schweizer Medienhäuser, gescheitert. Der gemeinsame Fokus liegt nun auf Werbung.

Hackerangriff auf Dell-Testplattform bestätigt

 22. Juli 2025 - Dell bestätigt, dass die Erpressergruppe World Leaks durch einen gezielten Hackerangriff in seine Customer Solution Centers-Plattform eingedrungen ist und überwiegend synthetische Testdaten sowie eine veraltete Kontaktliste entwendet hat.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Zwerge traf Schneewittchen im Wald?
Gemischte Flotten? Mac hilft mit
Security Leadership: Vom CIO zum Business Enabler
Cybercrime Trends 2026: Wunderwaffe KI
Wie Behörden sich auf die Post-Quantum-Ära vorbereiten können
Digitale Souveränität: Schweizer Daten gehören in die Schweiz
AI 2035: 900 Milliarden autonome Agenten
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER