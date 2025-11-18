Cloudflare-Ausfall sorgt für nicht zugängliche Websites

Seit heute Mittag sind die Dienste des Internetservice-Anbieters Cloudflare
gestört und zahllose Internetseiten sind nicht oder nur noch zwischenzeitlich zugänglich. Auf der Systemstatus-Seite
von Cloudflare wurde kurz nach 11 Uhr Schweizer Zeit erstmals über zeitweise beeinträchtigte Dienste berichtet. Später hiess es dann, man habe die Dienste wieder herstellen können, doch mache sich weiterhin eine überdurchschnittlich hohe Fehlerrate bemerkbar. Quasi zur selben Zeit machten sich auch Probleme auf dem Support-Portal bemerkbar. Kundensupport kann derzeit via Live Chat über das Cloudflare Dashboard oder telefonisch bereitgestellt werden.
Da sich rund um den Globus unzählige Webseiten mit den Diensten von Cloudflare schützen, sind diese nun ebenfalls von der Störung betroffen, quer über alle Branchen hinweg. So sind zum aktuellen Zeitpunkt der Social-Media-Dienst X ebenso gestört wie der Webauftritt von Basel Land, der TX Group oder jener von Nestlé.
Über die Ursache ist derzeit noch nichts bekannt. Derzeit heisst es auf den Support-Seiten man habe Änderungen vorgenommen, die zu einer Wiederherstellung des Cloudflare-Zugriffs wie auch des Verschlüsselungsdienstes WARP geführt hätten, und die Fehlerquote hätte sich wieder normalisiert. Nichtsdestotrotz sind diverse Webseiten nach wie vor nicht zugänglich.
