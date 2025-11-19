cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Neuer DDoS-Rekord mit 15,72 Terabit pro Sekunde zielte auf Azure
Quelle: Depositphotos

Neuer DDoS-Rekord mit 15,72 Terabit pro Sekunde zielte auf Azure

Eine DDoS-Attacke auf Microsofts Azure Cloud mit einem Rekordformat von 15,72 Terabit pro Sekunde konnte abgewehrt werden. Neue Rekorde werden zwangsläufig folgen, denn die Leistung der oft angezapften privaten IoT-Netze wird immer grösser.
19. November 2025

     

Ende Oktober wurde Microsofts Cloud-Dienst Azure von einer DDoS-Attacke im Rekordformat getroffen. Im Rahmen des Multi-Vector-Angriffs auf eine Azure-Instanz in Australien wurden 15,72 Terabit pro Sekunde und 3,64 Milliarden Packets pro Sekunde (pps) gemessen – laut Microsoft die grösste DDoS-Attacke, die in der Cloud je registriert wurde. Man habe den Angriff dank verschiedenen Detection- und Mitigation-Massnahmen aber bemerkt und gestoppt.

Der Angriff ging vom Aisuru Botnet aus, ein IoT-Botnet, das vor allem komprimittierte Heim-Router und an Netzwerke angeschlossene Sicherheitskameras nutzt. Die Zugriffe kamen von rund einer halben Million IPs in unterschiedlichen Regionen. Die meisten der beim Angriff genutzten IoT-Geräte waren laut Microsoft in den USA stationiert.


In regelmässigen Abständen melden Anbieter neue Rekorde von abgewehrten DDoS-Attacken. Cloudflare hatte im September erst von einem DDoS-Angriff mit Datenmengen von bis zu 11,5 Terabit pro Sekunde berichtet, das Format der Angriffe wächst also schnell weiter. Microsoft erklärt im Beitrag zum aktuellen Angriff denn auch gleich, warum das so ist: Mit ständig steigender Rechenpower in IoT-Geräten und schnelleren Internetleitungen bei den Endnutzern kommen aus solchen Netzwerken immer grössere und mehr Datenpakete im Rahmen von DDoS-Angriffen. (win)


Weitere Artikel zum Thema

BACS: In 6 Monaten 164 Angriffe auf kritische Infrastrukturen

 30. September 2025 - Seit dem Beginn der Meldepflicht haben Betreiber kritischer Infrastrukturen in der Schweiz 164 Cybervorfälle gemeldet. Meistens handelte es sich dabei um DDoS-Angriffe, Hacking und Ransomware.

Gcore meldet Rekordjahr bei DDoS-Angriffen

 28. September 2025 - Der neueste Radarbericht von Gcore stuft die Distributed Denial of Service (DDoS)-Lage 2025 als beispiellos ein und mahnt Unternehmen, rasch zu handeln.

Cloudflare stoppt Rekord-DDoS mit 11,5 Terabit pro Sekunde

 5. September 2025 - Cloudflare hat nach eigenen Angaben den bisher grössten volumetrischen DDoS-Angriff gestoppt: Eine UDP-Flood erreichte kurzzeitig 11,5 Terabit pro Sekunde und lief rund 35 Sekunden. Zugleich meldet das Unternehmen Hunderte weitere Attacken, die automatisiert abgewehrt wurden.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Was für Schuhe trug der gestiefelte Kater?
Netzwerk neu denken
Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's
Advertorial

Sicherheit im Unternehmensnetzwerk strategische Pflicht für KMU's

Cyberangriffe auf Schweizer Unternehmen haben 2025 einen neuen Höchststand erreicht. Wer seine digitale Sicherheit dem Zufall überlässt, setzt nicht nur seine Daten, sondern auch Vertrauen, Reputation und Business aufs Spiel. Besonders betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), die oft mit begrenzten Ressourcen gegen eine zunehmend professionelle Bedrohungslage kämpfen. Die Angreifer agieren gezielt, automatisiert und werden durch KI unterstützt.
Sichere Netze für die hybride Arbeitswelt.
KI-Schutzwall: IBMs Echtzeit-Lösungen
Netzwerksicherheit mit TP-Link Omada
Generative KI im öffentlichen Sektor: Chancen und Herausforderung
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER