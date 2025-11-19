Neuer DDoS-Rekord mit 15,72 Terabit pro Sekunde zielte auf Azure

Ende Oktober wurde Microsofts Cloud-Dienst Azure von einer DDoS-Attacke im Rekordformat getroffen. Im Rahmen des Multi-Vector-Angriffs auf eine Azure-Instanz in Australien wurden 15,72 Terabit pro Sekunde und 3,64 Milliarden Packets pro Sekunde (pps) gemessen – laut Microsoft
die grösste DDoS-Attacke, die in der Cloud je registriert wurde. Man habe den Angriff dank verschiedenen Detection- und Mitigation-Massnahmen aber bemerkt und gestoppt.
Der Angriff ging vom Aisuru Botnet aus, ein IoT-Botnet, das vor allem komprimittierte Heim-Router und an Netzwerke angeschlossene Sicherheitskameras nutzt. Die Zugriffe kamen von rund einer halben Million IPs in unterschiedlichen Regionen. Die meisten der beim Angriff genutzten IoT-Geräte waren laut Microsoft in den USA stationiert.
In regelmässigen Abständen melden Anbieter neue Rekorde von abgewehrten DDoS-Attacken. Cloudflare hatte im September erst von einem DDoS-Angriff mit Datenmengen von bis zu 11,5 Terabit pro Sekunde berichtet
, das Format der Angriffe wächst also schnell weiter. Microsoft erklärt im Beitrag zum aktuellen Angriff denn auch gleich, warum das so ist: Mit ständig steigender Rechenpower in IoT-Geräten und schnelleren Internetleitungen bei den Endnutzern kommen aus solchen Netzwerken immer grössere und mehr Datenpakete im Rahmen von DDoS-Angriffen.
(win)