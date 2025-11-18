Google rollt KI-Flugsuche Flight Deals weltweit aus

Das KI-Werkzeug Flight Deals in Google Flights soll flexiblen Reisenden helfen, weltweit günstige Flugziele zu finden und die nächste Reise einfacher zu planen. In einem Blogbeitrag
erklärt Google
, dass Nutzer dafür nur beschreiben müssen, wo, wann und wie sie reisen möchten, woraufhin Flight Deals mithilfe von KI passende Schnäppchen anzeigt. Das Angebot war laut Google zunächst in den USA, Kanada und Indien verfügbar und wird nun in mehr als 200 Länder ausgerollt, darunter Märkte wie Grossbritannien, Frankreich und die Schweiz.
Daneben führt Google nach eigenen Angaben weitere KI-Funktionen für die Reiseplanung und Buchung ein. Das Planungswerkzeug Canvas im KI-Modus steht dem Unternehmen zufolge derzeit auf dem Desktop in den USA für Teilnehmende des Labs-Experiments bereit und bündelt Echtzeitdaten zu Flügen, Hotels und Orten aus Google Maps. Ausserdem gebe es agentische Buchungsfunktionen im KI-Modus, die Restaurantreservierungen, Veranstaltungstickets sowie Schönheits- und Wellness-Termine über Partner wie Opentable, Resy oder Ticketmaster vornehmen können.
(dow)