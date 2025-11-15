NotebookLM neu mit Deep-Research-Funktion

Google hat das KI-gestützte Recherche-Tool NotebookLM aktualisiert und mit Deep Research ausgestattet. Dabei handelt es sich um eine Funktion, die automatisierte und komplexe Online-Recherchen ermöglicht, wo der Internetkonzern in einem Blog-Beitrag
erklärt. Deep Research funktioniert wie ein persönlicher Assistent. Unter Anwender-Anleitung wird ein Recherche-Plan erstellt, worauf Hunderte von Webseiten durchsucht werden, wobei die Suche im Verlauf verfeinert wird. Innert wenigen Mintuen soll so ein übersichtlicher Bericht inklusive Quellenangaben erstellt werden.
Daneben hat Google
bekannt gegeben, dass NotebookLM aufgrund von Anwender-Feedback neu mit deutlich mehr Dateitypen zurecht kommt. Neu werden auch Dateien aus Google Sheets, Dateien aus Google Drive via URL, Bilddateien, PDFs von Google Drive wie auch Dokumente von Microsoft Word unterstützt.
Die neuen Funktionen werden im Verlauf der kommenden Woche zur Verfügung gestellt; beim Support von Bilddateien sollen noch einige Wochen ins Land ziehen.
(rd)