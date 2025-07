NotebookLM erhält Videoübersichten und neues Studio‑Panel

Mit Videoübersichten und einem überarbeiteten Studio-Panel können Anwender von NotebookLM ab sofort komplexe Dokumente grafisch zusammenfassen und parallel mehrere Formate erstellen. Google erklärt , dass das erste Videoformat aus kommentierten Folien besteht, in denen Bilder, Diagramme, Zitate und Zahlen aus den eigenen Unterlagen kombiniert werden. Die KI-gestützten Videoausgaben sollen besonders dafür geeignet sein, Abläufe zu demonstrieren und abstrakte Konzepte anschaulich zu erklären. Nutzer können dabei Themenbereich, Lernziel und Zielgruppe festlegen, etwa für Einstieger oder spezifische Fachrollen.Im neu gestalteten Studio-Panel stehen vier Schaltflächen zur Verfügung: Audioübersichten, Videoübersichten, Mindmaps und Studienführer. Google spricht von einer Liste unterhalb der Schaltflächen, in der alle erstellten Ausgaben angezeigt und gleichzeitig aktiviert werden können. So lasse sich etwa neben einer Audiozusammenfassung auch eine Mindmap einsehen oder ein Studienführer durchklicken. Laut Google erleichtert diese Parallelverarbeitung das Erstellen mehrsprachiger Zusammenfassungen, das Gliedern von Team-Notizbüchern nach Rollen und das Kaptielweise Aufbereiten von Lernstoff.Die neuen Funktionen werden laut Mitteilung in den kommenden Wochen für alle NotebookLM-Nutzer in englischer Sprache bereitgestellt. Weitere Sprachen folgen zu einem späteren Zeitpunkt. (dow)