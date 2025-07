Google führt Web Guide für KI-gebündelte Suchergebnisse ein

Mit Web Guide führt Google laut einem Blogbeitrag ein experimentelles Feature ein. Dieses soll Suchergebnisse automatisch in Cluster wie "Reiseblogs", "Packlisten" oder "Reisetipps" gliedern und so themenverwandte Links übersichtlich zusammenführen.Im Hintergrund setzt Web Guide ein angepasste Version des KI-Modells Gemini ein, um Suchanfragen und Webseiteninhalte besser zu verstehen. Dabei nutzt das System eine Fan-Out-Technik: Die Technik führt parallel mehrere verwandte Abfragen aus und wertet laut Google die gesammelten Resultate aus, um die relevantesten Gruppen zu bilden und bislang weniger sichtbare Seiten ans Licht zu bringen.Als Beispiele werden etwa offene Suchanfragen wie "Wie reist man allein in Japan?" genannt oder komplexe Fragen in ganzen Sätzen wie: "Meine Familie lebt über mehrere Zeitzonen verteilt. Welche Tools sind am besten geeignet, um trotz der Entfernung in Verbindung zu bleiben und enge Beziehungen zu pflegen?"Zugänglich ist Web Guide zunächst für angemeldete Nutzer im Tab "Web", von wo aus jederzeit zur herkömmlichen Ergebnisliste zurückgekehrt werden kann. Google plant, das KI-Gruppierungsprinzip bei Erfolg auch auf andere Suchbereiche wie "Alle Ergebnisse" auszuweiten. (dow)