Apple bereitet sich intensiver auf den Abgang von Tim Cook vor
Apple bereitet sich intensiver auf den Abgang von Tim Cook vor

Seit einiger Zeit geht das Gerücht, Tim Cook werde den CEO-Posten bei Apple abgeben. Gemäss einem Bericht soll dies schon Anfang 2026 geschehen. Andere Kommentatoren meinen, der Führungswechsel werde später erfolgen.
17. November 2025

     

Laut einem Bericht der "Financial Times" (Paywall) haben das Top-Management und das Board von Apple in letzter Zeit ihre Vorbereitungen für die Nachfolge des aktuellen CEO Tim Cook "intensiviert". Wer Apple nach Tim Cook führen soll, könnte demnach bereits Anfang 2026 bekanntgegeben werden. Dies würde einen reibungslosen Führungswechsel vor der WWDC 26 ermöglichen, die wohl wie üblich im Juni stattfindet.

Eine definitive Entscheidung sei aber noch nicht getroffen, heisst es in dem Bericht weiter, und der Zeitpunkt der Ankündigung stehe ebenfalls noch nicht fest. Dies entspricht auch einem aktuellen X-Post von "Bloomberg"-Journalist Mark Gurman: Er habe nicht das Gefühl, dass etwas unmittelbar bevorstehe.


Tim Cook ist seit August 2011 CEO von Apple und wurde dieses Jahr 65 Jahre alt, auch in den Vereinigten Staaten ein übliches Alter für eine Pensionierung. Cook hat bisher indes nicht angekündigt, er wolle zurücktreten. Als wahrscheinlichster Nachfolger steht John Ternus im Gespräch, bei Apple aktuell Senior Vice President of Hardware Engineering. (ubi)


