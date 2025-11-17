cnt
Microsoft hat Windows 11 26H1 angekündigt
Quelle: Pixabay/geralt

Microsoft hat Windows 11 26H1 angekündigt

Die aktuell als Canary Build erhältliche Windows-11-Version 26H1 bringt keine neuen Features, sondern Support für neue Prozessoren und Fehlerbehebungen.
17. November 2025

     

Bereits Anfang November 2025 ging das Gerücht, dass Microsoft an einer neuen Windows-11-Version mit der Bezeichnung 26H1 arbeite. Der Hersteller hat dies inzwischen bestätigt. Der neue Canary Build 28000 ermöglicht es, die neue Version bereits jetzt zu testen.

Bei Windows 11 26H2 handelt es sich jedoch nicht um ein Feature Update wie im Fall von 25H2. Diese Zwischenversion dient ausschliesslich der Unterstützung bestimmter Chips. Welche Prozessoren damit gemeint sind, erwähnt Microsoft nicht. Es dürfte sich um die Snapdragon-X2-Familie von Qualcomm handeln, die in Copilot+-PCs der nächsten Generation verbaut werden sollen. Die Version, die laufend mit neuen Features ergänzt wird, bleibt 25H2. Damit verbleibt Windows 11 insgesamt bei einem jährlichen Feature-Update-Zyklus.


Neben der Unterstützung für neue Prozessoren bietet Version 26H1 verschiedene kleine Verbesserungen und Bugfixes, "mit denen die Nutzererfahrung von Insidern auf deren PCs verbessert wird". Mit an Bord sind allerdings auch einige Fehler, darunter ein unerwartetes Scrollen des neuen Startmenüs und Probleme mit Sleep und Shutdown auf Laptops. (ubi)


