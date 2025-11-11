BACS stellt Notfallkonzept für Gemeinden bereit

Das Bundesamt für Cybersicherheit (BACS) hat gemeinsam mit Partnerorganisationen ein Projekt zur Stärkung der Cyberresilienz in Schweizer Gemeinden und Organisationen lanciert. Ziel ist es laut einer Mitteilung, Gemeinden durch praxisnahe Hilfsmittel und ein standardisiertes Notfallkonzept besser auf Cybervorfälle vorzubereiten.Hintergrund des Projekts seien einerseits verschiedene Cybervorfälle, andererseits die Ergebnisse der Umfrage "Myni Gmeind 2025", die Verbesserungspotenzial im Umgang mit Cyberrisiken gezeigt habe.Das neue Angebot umfasst ein Modell für ein Notfallkonzept, konkrete Umsetzungshilfen sowie ein erläuterndes Video. Diese Materialien stehen auf der Website des BACS zur Verfügung. Rückmeldungen können über ein bereitgestelltes Feedback-Formular eingereicht werden. Notfallkonzepte sollen Verwaltungen und Organisationen in die Lage versetzen, Cybervorfälle strukturiert zu bewältigen. Sie beinhalten Elemente wie Krisenorganisation, Kommunikationspläne, Notfallkontakte und konkrete Massnahmen. Ziel ist eine koordinierte Reaktion in kritischen Situationen sowie eine Stärkung der Prävention.