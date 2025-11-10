cnt
Open AI bringt mit GPT-5-Codex-Mini neues Entwickler-Sprachmodell
Quelle: Depositphotos

Das auf die Software-Entwicklung ausgerichtete neue Sprachmodell GPT-5-Codex-Mini bietet höhere API-Kontingente, eignet sich aber primär für weniger komplexe Projekte.
10. November 2025

     

Gerade erst im September hat OpenAI mit GPT-5-Codex ein neues Modell auf GPT-5-Basis lanciert, das speziell für die Erstellung von Agenten ausgelegt ist. Das für die Software-Entwicklung konzipierte Modell soll insbesondere bei der Implementierung von Funktionen oder Tests in bestehenden Projekten oder bei Code-Refaktoring-Aufgaben wertvolle Dienste leisten.

Nun hat OpenAI GPT-5-Codex-Mini vorgestellt, eine abgespeckte Version von GPT-5-Codex mit einem ausgewogenen Performance/Kosten-Verhältnis, wie "AIBase.com" berichtet. Entwickler erhalten damit viermal mehr API-Call-Kontingente, wobei die Modell-Performance nur geringfügig eingeschränkt wird. Aktuell unterstützt GPT-5-Codex Mini CLI- und IDE-Erweiterungen, Support für die API-Schnittstelle soll demnächst verfügbar sein.


OpenAI empfiehlt Entwicklern, dem Mini-Modell bei Aufgaben mittlerer bis geringer Komplexität den Vorzug zu geben wie auch bei Annäherung an das API-Call-Kontingent. Wird 90 Prozent des Kontingents erreicht, wird der Wechsel auf das Mini-Modell automatisch empfohlen. (rd)


