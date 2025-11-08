Hacker setzen laut Google-Analyse immer mehr auf KI

Wie die Threat Intelligence Group ausserdem festgestellt hat, etablieren sich vermehrt KI -Tool-Marktplätze für Cyberkriminelle. Man habe diverse Angebote für multifunktionale Tools identifiziert, die Phishing, Malware-Entwicklung oder die Schwachstellenforschung unterstützen, womit die Einstiegshürde für weniger versierte Akteure gesenkt werde.Schliesslich würde mit KI-Hilfe der komplette Angriffszyklus erweitert und staatlich geförderte Akteure insbesondere aus Nordkorea, dem Iran oder der Volksrepublik China würden Googles KI-Dienst Gemini missbrauchen, um alle Phasen der Operationen zu verbessern. Dies reiche von der Aufklärung und der Erstellung von Phishing-Ködern über die Entwicklung von Befehls- und Kontrollsystemen bis zum eigentlichen Datendiebstahl.Im Bericht der Thread Intelligence Group heisst es abschliessend, man untersuche laufend den Missbrauch der eigenen Produkte, Dienste, Nutzer und Plattformen, inklusive böswilliger Cyberaktivitäten durch staatlich unterstützte Akteure. Im Bedarfsfall arbeite man auch mit den Strafverfolgungsbehörden zusammen. Last but not least würden die Erkenntnisse auch in die Produktentwicklung einfliessen, um die Sicherheit der KI-Modelle zu verbessern. (rd)