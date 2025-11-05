Windows 11 erlaubt gemeinsames Hören mit zwei Headsets

Die neue Funktion Shared Audio lässt einen Windows-11-PC parallel zwei Kopfhörer, Lautsprecher, Ohrhörer oder Hörgeräte per Bluetooth-LE-Audio bespielen. Laut Microsoft
startet der Test mit dem Insider Preview Build 26220.7051 im Dev- und Beta-Kanal und wird schrittweise ausgerollt.
Zum Ausprobieren koppeln Nutzende zwei kompatible LE-Audiogeräte und starten die Übertragung über die Kachel Shared Audio in den Schnelleinstellungen. Es wird empfohlen, aktuelle Treiber sowie Firmware der Audiogeräte zu verwenden. Falls ein Zubehör nicht erscheint, hilft laut Microsoft oft das erneute Koppeln.
Laut Mitteilung werden zum Start ausgewählte Copilot+ Modelle wie Surface Laptop und Surface Pro mit Snapdragon-X-Plattform inklusive Business-Varianten unterstützt. Weitere Geräte wie bestimmte Samsung
Galaxy-Book-Modelle und zusätzliche Surface-Ausführungen sollen folgen, sobald Treiber bereitstehen.
Als kompatibles Zubehör nennt Microsoft unter anderem Samsung Galaxy Buds2 Pro, Buds3 und Buds3 Pro, den Sony WH-1000XM6 sowie neuere LE-Audio-fähige Hörgeräte von Resound und Beltone.
(dow)