Windows 11 erlaubt gemeinsames Hören mit zwei Headsets
Quelle: Depositphotos

Windows 11 erlaubt gemeinsames Hören mit zwei Headsets

Microsoft führt die Vorschaufunktion Shared Audio ein. Damit kann Windows 11 den Ton gleichzeitig an zwei Bluetooth-LE-Audiogeräte senden, zunächst nur auf ausgewählten Copilot+ PCs.
5. November 2025

     

Die neue Funktion Shared Audio lässt einen Windows-11-PC parallel zwei Kopfhörer, Lautsprecher, Ohrhörer oder Hörgeräte per Bluetooth-LE-Audio bespielen. Laut Microsoft startet der Test mit dem Insider Preview Build 26220.7051 im Dev- und Beta-Kanal und wird schrittweise ausgerollt.

Zum Ausprobieren koppeln Nutzende zwei kompatible LE-Audiogeräte und starten die Übertragung über die Kachel Shared Audio in den Schnelleinstellungen. Es wird empfohlen, aktuelle Treiber sowie Firmware der Audiogeräte zu verwenden. Falls ein Zubehör nicht erscheint, hilft laut Microsoft oft das erneute Koppeln.


Laut Mitteilung werden zum Start ausgewählte Copilot+ Modelle wie Surface Laptop und Surface Pro mit Snapdragon-X-Plattform inklusive Business-Varianten unterstützt. Weitere Geräte wie bestimmte Samsung Galaxy-Book-Modelle und zusätzliche Surface-Ausführungen sollen folgen, sobald Treiber bereitstehen.

Als kompatibles Zubehör nennt Microsoft unter anderem Samsung Galaxy Buds2 Pro, Buds3 und Buds3 Pro, den Sony WH-1000XM6 sowie neuere LE-Audio-fähige Hörgeräte von Resound und Beltone. (dow)


Weitere Artikel zum Thema

Microsoft beseitigt Bug bei "Update and Shutdown"

 3. November 2025 - Sobald das neue Preview Update KB5067036 auf dem Windows-11-PC installiert ist, fällt ein lästiger Fehler weg: Nach einem Windows-Update, das mit "Aktualisieren und Herunterfahren" initiiert wurde, fährt der PC am Schluss tatsächlich herunter, statt neu zu starten.

Windows-Update sorgt für doppelte Einträge im Task Manager

 31. Oktober 2025 - Ein diese Woche verteiltes Update für Windows 11 ist dafür verantwortlich, dass im Task Manager der Prozess-Eintrag beim erneuten Start der App mehrfach aufgeführt wird.

Dateivorschau in Windows aus Sicherheitsgründen geblockt

 24. Oktober 2025 - Das Oktober-Update für Windows 11 blockiert die Dateivorschau bei Dateien, die aus dem Internet heruntergeladen worden sind. Über die Datei-Einstellungen lässt sich die Vorschau im Einzelfall wieder aktivieren.


