Zugriffsprobleme bei Azure- und Admin-Portal

Microsoft kämpfte mit einem Ausfall des Azure Front Door Content Delivery Networks, wie "Bleeping Computer" berichtet
. Dies hatte mitunter auch im EMEA-Raum zur Folge, dass Microsoft-Kunden beim Service-Zugang mit Verzögerungen und Timeouts rechnen mussten, wie der Softwareriese via Service-Health-Seiten mitteilte. Laut Meldungen
auf Reddit soll davon aus das Admin-Portal betroffen gewesem zu sein.
Kunden, die Azure Front Door nutzen, mussten eine Verfügbarkeit mit leicht erhöhten Latenzzeiten feststellen, die sich laut Microsoft
durch das Bereitstellen von weiterer Ressourcen verringern liess. Wie viele Kunden vom Zugangsproblem betroffen sind, liess Microsoft offen.
Laut dem Bericht gab Microsoft via Service Alert ausserdem bekannt, dass man etwa 98 Prozent des AFD-Dienstes wiederhergestellt habe. Man überwache aktiv die Telemetrie, um die vollständige Herstellung zu bestätigen. Parallel sollte ein Failover für den Microsoft-365-Portaldienst eingerichtet werden, um den Wiederherstellungsprozess zu beschleunigen. Mittlerweile konnte das Problem gelöst werden.
(rd)