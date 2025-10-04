Slack macht Konversationsdaten für KI nutzbar

Slack führt neue Schnittstellen ein, mit denen Entwickler sichere, kontextsensitive KI-Apps und Agenten direkt auf Basis von Slack-Konversationen bauen können. Kern sei eine Echtzeit-Such-API und ein Model-Context-Protocol-Server (MCP-Server), die den Zugriff auf relevante Chat-Daten unter Unternehmensrichtlinien steuern. Die Real-Time-Search-API liefere berechtigungsgeprüften Zugriff auf aktuelle Nachrichten, Dateien und Kanäle. Der MCP-Server standardisiere die Anbindung von Large-Language-Modellen und Agenten an Datenquellen und Tools und berücksichtige dabei die Rechte der Organisation.
Slack positioniert das als Schritt weg von Copy-Paste und App-Hopping hin zu Arbeit im Chat-Kontext. Nach Angaben des Unternehmens sparen Teams mit KI-Workflows im Schnitt 97 Minuten pro Woche, treffen Entscheidungen 37 Prozent schneller und reagieren 36 Prozent schneller auf Kundenanfragen. Erste Lösungen kommen von Partnern wie Anthropic
, Google
, Perplexity, Writer, Dropbox
, Notion, Cognition
Labs, Vercel und Cursor.
Zusätzlich gibt es laut
dem Unternehmen neue Bausteine für den Alltag. Work Objects verknüpfe App-Daten sichtbar mit Konversationen und ermögliche Aktionen direkt in Slack
. Für die Entwicklung stehen laut Unternehmen Block Kit Tables und Updates für die Bolt-CLI bereit. Verteilung und Verwaltung laufe über den Slack Marketplace, in dem die genannten Partner ihre Apps und Agenten bereitstellen.
(dow)