Salt bündelt mit Salt Home+ neues Premium-Festnetzpaket
Quelle: Salt

Salt bündelt mit Salt Home+ neues Premium-Festnetzpaket

Salt entwickelt sein Produkt Salt Home weiter und bündelt in Salt Home+ ein breitgefächertes Paket, das keine Connectivity- und Entertainment-Wünsche offenlassen soll. Und das zu einem attraktiven Preis.
1. Oktober 2025

     

Salt hat mit Salt Home+ sein neues Angebot für Festnetzanschluss und TV vorgestellt. Dieses setzt auf ein üppiges Komplettpaket für Homeoffice, Gaming und Unterhaltung. Den Kern bildet ein Glasfaser-Anschluss mit bis zu 10 Gbit/s symmetrischer Übertragung gebündelt mit der neuen Salt Fiber Box Wi-Fi 7+. Diese setzt auf den Wi-Fi 7-Tri-Band-Standard und soll so neben einer höheren WLAN-Geschwindigkeit auf Basis der drei genutzten Frequenzbänder auch eine bessere Abdeckung in Haus und Wohnung bieten.

Darüber hinaus stehen Kunden im Unterhaltungsbereich Sky Show, Canal+ La Chaîne en Live sowie mehr als 300 Sender zur Verfügung. Eine neue TV-Box, 7-Tage-Replay, bis zu 1000 Aufnahmen, Multiroom-Viewing und ein kostenloses Drei-Monats-Abo von Sky Sport, Canal+ Ciné Séries oder Canal+ Sport ergänzen das Angebot.


"Nach sieben Jahren vertrauen fast 300'000 Haushalte auf Salt, das beste Festnetz-Internet in der Schweiz – mit höchster Leistung, Zuverlässigkeit zu einem Preis weit unter jenem der Konkurrenz und einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis", sagt Salt-CEO Max Nunziata. "Diesen Anspruch an uns unterstreichen wir mit Salt Home+ erneut, indem wir neue Massstäbe setzen: Glasfaserkonnektivität, Wi-Fi 7 und Premium-Entertainment vereint in einem einzigen Angebot."

Die Mindestvertragslaufzeit für Salt Home+ beträgt standardmässig 24 Monate mit einer anschliessenden Kündigungsfrist von 60 Tagen zum Monatsende. Der Paketpreis beläuft sich monatlich auf 49.95 CHF, jedoch nur mit einem aktiven Salt Mobile-Abo. Ohne Mobile-Abo sind es 69.95 CHF pro Monat. Hinzu kommt eine Aktivierungsgebühr in Höhe von 99.90 CHF. (sta)


