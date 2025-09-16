Apples stellt neue Betriebssystem-Generation zum Download bereit

Apple hat nach rund dreimonatiger Betaphase die neuesten Versionen seiner verschiedenen Betriebssysteme veröffentlicht, bei denen in diesem Jahr die Versionsnummer auf die Jahrzahl vereinheitlicht wird. iOS 26, iPad OS 26, Mac OS 26 Tahoe, Watch OS 26, TV OS 26 und Vision OS 26 stehen ab sofort als kostenlose Updates über die Update-Funktion der verschiedenen Geräte zur Verfügung. Die neuen Versionen kommen dabei nicht nur mit einheitlicher Versionierung, sondern verfolgen auch einen einheitlicheren Designansatz mit dem Liquid-Glass-Design, das sich dynamisch anpasst und für mehr Konsistenz im gesamten Ökosystem sorgen soll.
Ein weiterer Schwerpunkt lag laut Apple
auch auf der Weiterentwicklung von Apple Intelligence. Neu hinzugekommen sind unter anderem Live-Übersetzungen in Nachrichten, Facetime und Anrufen, erweiterte visuelle Erkennungsfunktionen sowie ein Workout Buddy, der Trainingsdaten analysiert und in Echtzeit Feedback gibt. Apple Intelligence kann zudem über Shortcuts in Workflows eingebunden werden und ist auch für Drittentwickler verfügbar.
Bei den Betriebssystemen selbst gibt es unzählige Neuerungen. iOS 26 beispielsweise führt eine neue Spiele-App ein, bietet mehr Anpassungen für den Sperrbildschirm, verbessert die Nachrichtenfunktionen und erweitert Apple
Music um Übersetzungen von Liedtexten. iPad OS 26 bringt ein neuartiges Fenster-Management, ein neues Menüleistenkonzept sowie eine überarbeitete Dateien-App. Auf dem Mac führt Mac OS 26 Tahoe ein überarbeitetes Control Center sowie eine erweiterte Spotlight-Suche ein, die neue Darstellungs- und Steuerungsmöglichkeiten verspricht.
Watch OS 26 ergänzt die Uhr um Schlafanalysen mit einem Schlafscore sowie Benachrichtigungen bei Anzeichen von Bluthochdruck. Neu hinzu kommen zudem Gestensteuerung, die überarbeitete Trainings-App Workout Buddy sowie die Notizen-App auf der Uhr. TV OS 26 erweitert die Apple-TV-Nutzung über das iPhone mit einer Karaoke-Funktion für Apple Music, während Vision OS 26 Widgets, neue räumliche Szenen und realistischere Avatare für die Nutzung mit Apple Vision Pro einführt.
(mw)