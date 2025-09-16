cnt
Logo Swiss IT Magazine
MEDIADATEN
ABONNIEREN
NEWSLETTER
Temu lässt ab sofort auch Schweizer Händler zu
Quelle: Depositphotos

Temu lässt ab sofort auch Schweizer Händler zu

Im Rahmen des Local-to-local-Programms können ab sofort auch Schweizer Händler über die Temu-Plattform vertreiben. Bis zu 80 Prozent der Umsätze sollen künftig aus lokalem Geschäft kommen. Allerdings hat bereits ein wichtiger Player abgesagt.
16. September 2025

     

Mit dem sogenannten Local-to-local-Programm öffnet Temu seine Plattform auch Schweizer Händlern und folgt somit weiter dem internationalen Marktplatz-Modell von anderen grossen E-Commerce-Anbietern. Im ersten Schritt können Schweizer Händler aber ausschliesslich an Schweizer Kunden verkaufen. Allerdings plant das chinesische Unternehmen, diese Reichweite zukünftig auf weitere Märkte auszuweiten.

Durch die Einbindung lokaler Unternehmen möchte Temu Kunden Zugang zu Produkten verschaffen, die den lokalen Bedürfnissen und Vorlieben besser entsprechen, heisst es in einer Mitteilung. Das Unternehmen geht davon aus, dass bis zu 80 Prozent seines Umsatzes in Europa letztendlich von lokalen Verkäufern und über die Abwicklung innerhalb der Region stammen werden. "Mit unserer Local-to-local-Initiative wollen wir neue Wachstumschancen für Schweizer Unternehmen schaffen und den Verbrauchern gleichzeitig Zugang zu einer grösseren Auswahl an erschwinglichen, hochwertigen Produkten mit schnellerer Lieferung bieten", so ein Sprecher von Temu.

Bisher war das Produktangebot auf der Plattform primär auf Händler aus dem asiatischen Raum beschränkt. Bereits seit 2024 können im Rahmen des Local-to-local-Programms aber Anbieter aus Märkten wie Deutschland, Frankreich und Grossbritannien den Marktplatz nutzen. Nun gilt dies auch für Schweizer Händler.


Mit Brack.Alltron beziehungsweise Brack hat aber bereits einer der wichtigsten Schweizer Online-Händler Temu eine Absage erteilt. Laut einem Bericht der "NZZ" (Paywall) passe eine mögliche Zusammenarbeit nicht zur aktuellen strategischen Ausrichtung, wie es seitens der Gruppe heisst. (sta)


Weitere Artikel zum Thema

Zalando weiterhin erfolgreichster Onlineshop der Schweiz

 19. Juni 2025 - Im Jahr 2024 konnte sich Zalando abermals an der Spitze positionieren, doch es könnte das letzte Mal sein. Ausserdem legt Temu weiter zu.

SECO bringt Temu zu Anpassungen auf Website

 22. April 2025 - Glücksräder oder Druckmittel wie "Beeil Dich" oder "Blitzangebot" sollen auf dem Schweizer Ableger der Temu-Website der Vergangenheit angehören. Das hat das SECO bewirkt.

China-Shops setzen Zalando und Co. in der Schweiz zu

 22. April 2025 - Einer Einschätzung von Carpathia zufolge haben Aliexpress, Temu und Shein 2024 rund 562 Millionen Franken mit Mode in der Schweiz umgesetzt – zulasten etablierter Anbieter, deren Onlineverkäufe weiter zurückgehen.


Artikel kommentieren
Kommentare werden vor der Freischaltung durch die Redaktion geprüft.

Anti-Spam-Frage: Wieviele Zwerge traf Schneewittchen im Wald?
Mit Security Awareness Trainings gegen die Gleichgültigkeit
MDR «Made in Europe»: Smarter Einstieg in Security-as-a-Service
Connectivity: Schnell, sicher, souverän
Cisco: Wie KI im Alltag Security-Teams stärkt
KI im Contract Management smart und sicher einsetzen
Ein Login, alles drin
GOLD SPONSOREN
SPONSOREN & PARTNER