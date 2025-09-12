Opera GX zieht ins Smart Home ein

Wie Opera in einem Blogbeitrag
erklärt, unterstützt der Browser nun das MQTT-Protokoll und lässt sich so mit Plattformen wie Home Assistant, Node Red oder Homebridge verbinden. Nach Aktivierung der Funktion in den Einstellungen, der Verknüpfung mit einem Broker und dem Download einer Erweiterung von Github können Nutzer Geräte direkt über den Browser steuern.
Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig: Raumbeleuchtung lässt sich mit den Farben des Browser-Designs synchronisieren. Beim Start eines Films im Browser können automatisch Lichter gedimmt und Jalousien geschlossen werden. Sogar individuelle Szenarien wie eine rote "Bitte nicht stören"-Leuchte bei hoher Prozessorlast sind möglich.
Opera betont, dass es sich nicht um ein geschlossenes System handelt, sondern um ein Open-Source-Toolkit, das die Community nach Belieben erweitern kann. "Wir geben Opera GX quasi den Schlüssel zu Ihrem Smart Home", schreibt Mateusz Rzempała von Opera
. Künftige Funktionen dürften damit nicht nur von Opera selbst, sondern auch von der Nutzer-Community entwickelt werden.
Opera GX Smart Home befindet sich derzeit noch in der Vorschauphase. Die aktuelle Version des Browsers ist über die Opera-Website verfügbar.
(dow)