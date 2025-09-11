Larry Ellison löst(e) Elon Musk als reichster Mann der Welt ab

Larry Ellison war für kurze Zeit der reichste Mann der Welt. Dies gemäss dem Bloomberg Billionaires Index
– einem Ranking der 500 vermögendsten Menschen rund um den Globus. Ellison erreichte in diesem Index kurzzeitig ein Nettovermögen von 393 Milliarden Dollar und löste damit Elon Musk als reichster Mann der Welt ab. Dies, nachdem die Aktie von Oracle
nach Bekanntgabe der jüngsten Quartalszahlen kurzzeitig um fast 40 Prozent zulegte, wie "Bloomberg
" (Paywall, via "Heise
") berichtete. Ellison besitzt gut 40 Prozent aller Oracle-Aktien, entsprechend nahm auch sein Vermögen sprunghaft zu.
Die "Freude" war allerdings nur von kurzer Dauer. Nach einer Kurskorrektur der Oracle-Aktie wird Ellison aktuell nun wieder auf Platz zwei des Bloomberg Billionaires Index geführt, mit 383 Milliarden Nettovermögen hinter Elon Musk mit 384 Milliarden. Allerdings: Während Musks Vermögen innert Jahresfrist um gut 48 Milliarden abnahm, legte Ellison um 191 Milliarden zu. Eine Wachablösung scheint also nur eine Frage der Zeit. Auf Platz drei liegt aktuell Mark Zuckerberg mit 264 Milliarden, vor Jeff Bezos mit 252 und Larry Page mit 210 Milliarden.
(mw)