Digital Republic erhöht Datenroaming auf 5 GB
Quelle: Digital Republic

Bestehende und neue Kunden der Flat-Mobile-Abos von Digital Republic erhalten ab sofort mehr als das Doppelte an Roaming-Daten: 5 GB statt 2 GB pro Monat.
8. September 2025

     

Der Schweizer Mobilfunkanbieter Digital Republic bietet allen Kunden mit einem Flat-Mobile-Abo ab sofort statt der bisherigen 2 GB Datenroaming neu 5 GB. Ein Aufpreis ist damit nicht verbunden. Bestehende Kunden erhalten die zusätzlichen Roaming-Daten automatisch, neue Kunden starten von Anfang mit 5 GB. Darüber hinaus offeriert Digital Republic bestehenden Kunden der Flat-Mobile-Jahrespakete neu 60 GB Datenroaming, dies unabhängig davon, wie lange das Abo noch läuft.


Digital-Republic-Marketingchef Dimitri Salzgeber zur Neuerung: "Wir liefern jeden Tag das beste Abo zum besten Preis – für bestehende und neue Kunden." Die Erhöhung der Roaming-Daten auf 5 GB pro Monat folgt auf die Lancierung der neuen Abos Flat Mobile Swiss und Flat Mobile Plus von Anfang 2025, mit denen gleichzeitig Full-Speed 5G und 100 Minuten Roaming-Telefonie in der EU, Grossbritannien und den USA eingeführt wurde. (ubi)


