Digital Republic lanciert günstigstes All-Inclusive-Abo

Der Provider Digital Republic gibt per Mitteilung bekannt, dass ab sofort das Abo Flat Mobile Swiss im Portfolio zur Verfügung steht. Das neue Abo legt den Fokus auf die Schweiz: Für 13 Franken im Monat erhalten Kunden ein unlimitiertes Datenabo inklusive 5G-Speed, unlimitierte Gesprächsminuten sowie unlimitierte SMS, alles jeweils auf das Schweizer Netz bezogen. Für die Auslandnutzung ist nichts inklusive und wird separat verrechnet. Gemäss dem Provider handelt es sich dabei um das günstigste All-Inclusive-Abo auf dem Schweizer Markt. Digital Republic bezeichnet das neue Angebot als "kostengünstige und unkomplizierte Lösung für den Alltag".Für Kunden, die gelegentlich im Ausland unterwegs sind, hat der Provider das Abo Flat Mobile im Angebot. Für nur fünf Franken zusätzlich im Monat sind 2 GB Roaming und 100 Gesprächsminuten in den USA und der EU sowie in Grossbritannien inklusive. Weiter profitieren Kunden von den gängigen Konditionen des Providers. Das heisst: Sie zahlen keine Aktivierungsgebühr, gehen keine Mindestvertragslaufzeit ein und haben keine Kündigungsfrist. (dok)