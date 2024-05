Digital Republic mit neuem Tarif mit integriertem Roaming

Der Schweizer Mobilfunkanbieter Digital Republic hat den neuen Tarif Flat Mobile im Angebot. Er beinhaltet für 18 Franken monatlich alle Mobilfunk-Dienstleistungen in der Schweiz zur unlimitierten Nutzung, zudem umfasst der Tarif monatlich 2 GB Roaming in Europa und den USA. Auf Wunsch kann das Abo auch jährlich abgerechnet werden, sodass zum Jahrestarif von 198 Franken 24 GB an Roaming enthalten sind. Das neue Abo ist quasi das Nachfolge-Modell von Flat 10 + Voice-Option, kostet aber nicht mehr. Dimitri Salzgeber, CMO von Digital Republic , bezeichnet das neue Angebot als das Schweizer Mobile Abo mit der grössten Flexibilität zum fairsten Preis.Flat Mobile ist ab sofort sowohl für Neukunden, als auch Bestandskunden verfügbar – sowohl mit einer klassischen SIM-arte, als auch via eSIM. Wie bei allen Angeboten von Digital Republic fallen keine Aktivierungs- oder Bearbeitungsgebühren an, zudem profitieren Kunden vom Verzicht auf Mindestlaufzeiten oder Kündigungsfristen. (dok)