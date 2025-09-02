Xiaomi startet Rückruf von Powerbanks mit Brandgefahr

Gewisse Powerbank-Modelle von Xiaomi
sind brandgefährdet und werden daher aus dem Verkehr gezogen. Der chinesische Hersteller hat eine entsprechende Rückrufaktion gestartet. Betroffen ist das Modell 33W Power Bank 20000mAh mit integriertem Kabel (siehe Bild unten).
Zwar besteht nur bei einem begrenzten Teil der ausgelieferten Powerbank-Modelle die Gefahr einer Selbstentzündung, zur Sicherheit können Besitzer eine eigens eingerichtete Plattform herausfinden, ob ihr Gerät betroffen ist. Dazu muss der SN Code der Powerbank ins Online-Tool von Xiaomi eingegeben werden, die Anleitung und das Tool finden sich hier. Falls das Modell tatsächlich zur Charge mit Brandrisiko gehört, gewährt Xiaomi einen Rückgabeprozess via Mi Store oder Online-Plattform.
Die Powerbank wird in der Schweiz für etwa 30 Franken verkauft. Betroffen sind Geräte, die zwischen August und September 2024 produziert wurden.
(win)