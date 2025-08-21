cnt
Schweiz und EU bei Googles AI Mode in Search aussenvor
Quelle: Depositphotos

Schweiz und EU bei Googles AI Mode in Search aussenvor

Der AI Mode for Search bekommt neue Funktionen und wird in 180 Ländern ausgerollt. Die Schweiz und die EU sind nicht dabei.
21. August 2025

     

Der im Rahmen der Entwicklerkonferenz Google I/O 2025 vorgestellte AI Mode in Search bekommt neue Features und wird weltweit in 180 Ländern und Regionen ausgerollt. Aussenvor bleiben dabei aber die EU und die Schweiz. Google nennt dafür keinen Grund, es ist aber wohl davon auszugehen, dass das vorsichtige Vorgehen mit den bekannterweise strengeren Regulierungen auf dem alten Kontinent zu tun hat.

Der Rest der Welt, der nun Zugang zur englischen Version des AI Modes in Search bekommt, profitiert derweil von den neuen KI-Features in der Websuche. Dazu gehören neue Agentic-Fähigkeiten, die nun beginnend mit den USA ausgerollt werden.


So soll es etwa die Möglichkeit geben, nach Restaurant-Vorschlägen zu suchen und sich vom KI-Agenten gleich auf entsprechende Reservationsplattformen weiterleiten zu lassen. Diese Option will Google später auch auf lokale Dienstleistungstermine und Veranstaltungstickets ausweiten. Am Beispiel der Restaurantreservation kann man also etwa Gruppengrösse, kulinarische Vorlieben, Region und das Zeitfenster eingeben und die KI durchsucht das Netz nach Optionen und freien Tischen. Der Nutzer soll selbst nur noch die Reservation, zu der er weitergeleitet wird, händisch machen müssen. (win)


Weitere Artikel zum Thema

Google präsentiert die Pixel-10-Familie

 21. August 2025 - Google hat sein neuestes Smartphone-Line-up vorgestellt, das wie erwartet aus dem Pixel 10, dem 10 Pro, dem 10 Pro XL und dem 10 Pro Fold besteht.

Google stellt ersten Atomreaktor-Standort für KI-Betrieb vor

 20. August 2025 - Künstliche Intelligenz gilt als Energiefresser. Zusammen mit Kairos Power will Google die eigenen KI-Server auch künftig mit ausreichend Strom versorgen – aus Kernenergie. Das Start-up baut nun ein erstes Atomkraftwerk im Rahmen der Kooperation.

Gemini kann sich inhaltlich neu auf vergangene Chats beziehen

 17. August 2025 - Gemini ist neu in der Lage, sich in Diskussionen auf frühere Chats zu beziehen. Laut Google sollen die Antworten dadurch personalisierter ausfallen. Wer darauf verzichten will, kann die Funktion aber auch ausschalten.


