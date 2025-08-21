Einstellungsstopp: Meta hat genug KI-Talente gefunden

Es war ein beispielloser Kampf um Talente: Mit Prämien von bis zu 100 Millionen US-Dollar
soll Meta-Chef Mark Zuckerberg laut OpenAI-CEO Sam Altmann versucht haben, KI-Profis abzuwerben. Und in einigen Fällen ist das offenbar auch gelungen, so etwa am Standort Zürich
, wo drei Fachleute von OpenAI
zu Meta
gewechselt haben sollen. Das aggressive Rekrutieren hat nun offenbar ein Ende, wie das "Wall Street Journal" (Paywall, via
"Heise") berichtet
– Meta hat anscheinend genug Leute gefunden, um seine KI-Abteilung wie gewünscht zu besetzen.
Total sind dies laut dem Bericht rund 50 Experten, die in der jüngsten Rekrutierungswelle neu zur KI-Abteilung von Meta gestossen sind. Total wurden für das neue Team angeblich Milliarden investiert.
Strukturiert werden soll die KI-Sparte nun in vier Teams: Ein Superintelligence-Team soll sich um die Entwicklung der nächsten Generation von Künstlicher Intelligenz kümmern, dazu kommen Teams für weitere KI-Produkte, Infrastruktur sowie eine auf Forschung ausgelegte Abteilung.
(win)