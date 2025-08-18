Cisco stellt Gemeinden kostenlose IT-Kurse zur Verfügung

Mitglieder des Schweizerischen Gemeindeverbands erhalten ab sofort kostenlosen Zugang zur Bildungsplattform Cisco
Networking Academy. Das Angebot umfasst über 50 Online-Kurse mit insgesamt mehr als 1000 Stunden Lernmaterial in mehreren Landessprachen. Die Kurse decken verschiedene IT-Bereiche ab, darunter Cybersicherheit, Internet of Things, Netzwerktechnologien und Künstliche Intelligenz. Sie eignen sich für das Selbststudium und richten sich an Gemeindemitarbeitende ohne spezifische Vorkenntnisse.
Die Kooperation ist Teil des Programms Country Digital Acceleration (CDA) von Cisco Schweiz und verfolgt das Ziel, die digitalen Kompetenzen auf Gemeindeebene zu stärken. Die Kurse dauern zwischen sechs und 70 Stunden und vermitteln Grundlagen sowie vertiefendes Wissen zu gemeinderelevanten IT-Themen. Bei erfolgreichem Abschluss erhalten Teilnehmende Leistungsnachweise; zudem besteht die Möglichkeit, Industriezertifikate zu erlangen.
(mw)