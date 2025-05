Sicherheitslage bei Schweizer KMU hat sich verschlechtert

Die konkrete Sicherheitslage hat sich im letzten Jahr ausserdem verschlechtert, wie Zahlen belegen: Insgesamt haben 48 Prozent der Schweizer Unternehmen im vergangenen Jahr einen Cyberangriff auf ihr Unternehmen erfahren. Ein Jahr zuvor waren es noch 45 Prozent. Die Schadenssumme hat sich gleichzeitig erhöht. Bei gut der Hälfte (51 %) lagen die durch Cyberangriffe erzeugten Schäden im letzten Jahr bei mindestens 500’000 US-Dollar. Im Vorjahr waren solch hohe Summen nur bei 45 Prozent der Unternehmen der Fall.Christopher Tighe, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Cisco in der Schweiz, findet dafür deutliche Worte: "Das vergangenen Jahr ist ein verlorenes Jahr gewesen für die Cybersicherheit in der Schweiz. Auch wenn es punktuelle Verbesserungen gibt, muss man in der Breite doch attestieren, dass die Verteidungsfähigkeiten gegen Cyberangriffe schlechter geworden sind." (dok)