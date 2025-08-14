Neues Apple Studio Display steht in den Startlöchern

Das aktuelle Studio Display von Apple
ist seit 2022 auf dem Markt. Nun befindet sich der Nachfolger offenbar in der Endentwicklung, wie "Macrumors" berichtet
. Das kommende Studio Display 2 trägt den Codenamen J427 und in einem jüngst aufgefundenem Software-Code waren Verweise auf ebendiesen Code zu finden. Das legt nahe, dass ein Launch des Displays nicht mehr in weiter Ferne liegt. Ob Apple auf eine LED- oder OLED-Technologie setzt, ist nicht bekannt. Der Codeverweis lässt keine Rückschlüsse auf Technik oder Ausstattung zu.
Es wird erwartet, dass das neue Display im Verlauf des Jahres 2026, wenn die neuen Macs mit M5-Chip lanciert werden, ebenfalls veröffentlicht wird. Der in der Regel gut informierte Journalist Mark Gurman von Bloomberg sagte, dass Apple zwei Versionen des Studio Displays entwickle und sich für eine davon entscheiden werde. Es sei auch möglich, dass es sich um eine neue Version des Pro Display XDR handelt, aber die Wahrscheinlichkeit dafür schätzt Gurman als gering ein.
Das aktuelle Studio Display ist in der Bildschirmdiagonale von 27 Zoll ab 1499 Franken erhältlich.
(dok)