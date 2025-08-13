cnt
Anthropic Claude bringt Chat-Erinnerungen
Quelle: Depositphotos

Anthropic Claude bringt Chat-Erinnerungen

Anthropics Chatbot Claude kann sich jetzt an vergangene Gespräche erinnern – auf Wunsch durchsucht er frühere Unterhaltungen, fasst sie zusammen und stellt den passenden Kontext bereit.
13. August 2025

     

Wie Anthropic in einem Youtube-Video und auf seiner Website zeigt, durchsucht Claude auf Anfrage frühere Chats, fasst sie für den Nutzer zusammen und bietet an, direkt am selben Projekt weiterzuarbeiten.

Die neue Memory-Funktion läuft im Web, auf dem Desktop und auf Mobilgeräten. Sie soll getrennte Projekte/Arbeitsbereiche erlauben und wird ab sofort für die Abos Max, Team und Enterprise ausgerollt – weitere Tarife sollen folgen. Aktivieren kann man die neue Funktion unter Einstellungen > Profil "Chats suchen und referenzieren". Auf Wunsch lasse sich die Suche dort auch wieder deaktivieren.


Wichtig: Es handelt sich nicht um einen dauerhaften Speicher wie bei ChatGPT. Laut Anthropic-Sprecher Ryan Donegan ruft Claude vergangene Chats nur auf ausdrückliche Bitte ab und legt kein Benutzerkonto an.

Zusätzlich zu der Chat-Suche soll Claude-Personalisierungsbausteine bieten mit klar getrennten Aufgaben: Profileinstellungen (allgemeine Präferenzen, gelten kontoweit), Projektanweisungen (konkreter Kontext und Regeln innerhalb eines Projekts) und Stile (Ton und Format der Antworten). (dow)



Weitere Artikel zum Thema

Anthropic bringt kostenlose KI-App-Erstellung via Claude

 29. Juni 2025 - Der KI-Chatbot Claude erlaubt es neu, auf Basis von Nutzeranweisungen selbständig KI-gestützte Applikationen zu erstellen. Die Nutzung ist in der aktuellen Beta-Phase kostenlos.

Anthropic stellt Claude 4 vor

 25. Mai 2025 - Anthropic hat mit Claude Opus 4 und Claude Sonnet 4 seine neuesten KI-Modelle lanciert. Versprochen werden verbesserte Programmierfähigkeiten sowie fortgeschrittenes logisches Denken.

Anthropics Claude versteht sich neu auch mit der Websuche

 24. März 2025 - Das LLM Claude vom US-Anbieter Anthropic ist neu in der Lage, im Web nach Informationen zu suchen. Die Antworten sollen dadurch präziser ausfallen.


