Update nötig: Ältere Office-Versionen verlieren Sprach-Features

Microsoft informiert via Message Center , dass ältere Versionen von Office im Januar 2026 gewisse Funktionen verlieren werden. Konkret geht es um Sprachfunktionen wie Vorlesen oder Diktieren, welche ab Januar 2026 auf Microsoft 365 Apps mit den Versionsnummern tiefer als 16.0.18827.20202 nicht mehr länger funktionieren werden.Hintergrund sind laut Microsoft Upgrades in den Backend-Services, die für diese Funktionen verantwortlich sind und die nur noch mit aktuelleren Office-Versionen kompatibel sind. Die Microsoft-365-Office-Apps-Version 16.0.18827.20202 wurde Anfang Juli veröffentlicht, womit Anwender und Unternehmen nun ein halbes Jahr Zeit haben für ein Update. Weitere Informationen liefert Microsoft an dieser Stelle . (mw)