Studie: Firmen setzen verstärkt auf private und Hybride Clouds

Unternehmen haben den Cloud-First-Ansatz hinter sich gelassen und investieren heute stärker in private und hybride Clouds, wie der aktuelle ISG Provider Lens Report zu Data Center Services für die Schweiz 2025 zeigt. Laut ISG übernehmen die Anbieter nicht nur Managed Services und Colocation, sondern unterstützen Firmen auch dabei, Datenresidenz, Zugriffskontrolle und Kosten präzise zu steuern.Ein Schwerpunkt liegt auf der Optimierung bestehender Rechenzentren und der Auslagerung in Colocation-Einrichtungen. ISG beobachtet, dass Unternehmen in den letzten Quartalen bewusst Flächen und Betriebskosten senkten, indem sie öffentliche Cloud-Dienste und Colocation kombinieren. Parallel investieren Colocation-Anbieter in den Ausbau ihrer Kapazitäten, um wachsende KI- und ML-Workloads zu bedienen.Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen gewinnen ebenfalls an Bedeutung: Anbieter integrieren AIOps-Funktionen, die Störungen erkennen, prädiktive Analysen liefern und Incident-Management automatisieren. Darüber hinaus nimmt der Fokus auf Nachhaltigkeit zu. Rechenzentren setzen auf moderne Kühltechniken und nutzen Abwärme für industrielle und kommunale Fernwärme, um ökologische Ziele zu erreichen.