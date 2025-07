Deepl Voice mit mehr Sprachen und Transkribierung

Deepl erweitert den Funktionsumfang von Deepl Voice, der Software-Lösung für Echtzeit-Übersetzung in Meetings. Zum einen wird das Sprachangebot erweitert. Neu unterstützt werden Mandarin, Ukrainisch und Rumänisch. Sie ergänzen das bestehende Sprachangebot, bestehend aus Deutsch, Englisch, Japanisch, Koreanisch, Schwedisch, Niederländisch, Französisch, Türkisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Italienisch. Ausserdem wird die Übersetzung in Untertitel statt gesprochener Sprache auf 35 Sprachen ausgebaut.Eine weitere Neuerung betreffen schriftliche Transkripte und Übersetzungen. Diese stehen nach einem Meeting optional zum Download bereit. Ferner wird Deepl Voice demnächst als Plugin für Zoom verfügbar sein. Bislang war die Lösung für Meetings lediglich in Zusammenhang mit Microsoft Teams nutzbar. Für 1:1-Gespräche kann auch die Deepl-App auf dem Smartphone verwendet werden. (dok)