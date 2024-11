Deepl stellt Deepl Voice für Sprachübersetzungen vor

Deepl lanciert mit Deepl Voice eine Lösung, die gesprochene Sprache in Echtzeit übersetzen kann. Die neue Dienstleistung ist für zwei Einsatzzwecke vorgesehen: Deepl Voice für Meetings einerseits sowie für Gespräche andererseits. Wird der Übersetzungsdienst in Meetings genutzt, können alle Teilnehmenden in ihrer bevorzugten Sprache sprechen, während Deepl Voice die Sprache simultan für alle anderen Teilnehmenden jeweils in ihre bevorzugte Sprache übersetzt.In Gesprächen zwischen zwei Personen kann Deepl Voice auf einem Mobilgerät aktiviert werden. Die getätigte Aussage wird anschliessend in die gewünschte Sprache des Gegenübers übersetzt und schriftlich dargestellt. Jaroslaw Kutylowski, CEO und Gründer von Deepl , betont, dass man im Rahmen des Beta-Programms von Deepl Voice eng mit Kunden zusammengearbeitet habe, um sicherzustellen, dass es sich um eine Lösung handelt, die auf die alltäglichen Herausforderungen von Unternehmen zugeschnitten sei.Deepl Voice ist ab sofort für Unternehmenskunden verfügbar und unterstützt Spracheingaben in Deutsch, Englisch, Japanisch, Koreanisch, Schwedisch, Niederländisch, Französisch, Türkisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Italienisch. Weitere Sprachen folgen in naher Zukunft. Bei der Übersetzung in Textform werden bereits alle 33 Sprachen des Deepl-Übersetzers unterstützt. (dok)