KI-Werbung auf Google ist angeblich 'hilfreich'

Seit einiger Zeit zeigt Google bei seiner Suche über den Suchergebnissen die AI Overview an – eine KI-generierte Abhandlung, die sich auf die Suchanfrage bezieht. Die Funktion ist in der Schweiz seit März 2025 aktiv . Wenig überraschend wird nun auch das zentrale Monetarisierungselement der Suchmaschine, nämlich Werbung, auf die KI-Zusammenfassung ausgeweitet. Dies zwar erst in den USA, das Modell soll aber bald auch in anderen englischsprachigen Ländern ausgerollt werden. Damit ist es wohl auch wahrscheinlich, dass Werbung in der KI-Übersicht in absehbarer Zeit in anderen Sprachen und weitern Ländern verfügbar gemacht wird.Ob Werbung in den Suchergebnissen nervt oder tatsächlich hilft, ist wohl schlicht Geschmacksache. Google hingegen ist sich sicher, dass Werbung direkt in den KI-Zusammenfassungen wirklich "hilfreich" für die Nutzer sei, wie in einem aktuellen Support-Dokument zu lesen ist . Dabei bezieht man sich auf eigene Untersuchungen, die nicht näher erläutert werden.