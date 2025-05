Twint entwickelt Ersatz fürs Lastschriftverfahren

Das Lastschriftverfahren LSV+ gibt es nur noch bis 30. September 2028. Rechnungssteller in der Schweiz benötigen deshalb eine Nachfolgelösung, um Zahlungen auch über dieses Datum hinaus automatisiert einziehen zu können. Twint teilt nun mit, es sei daran, eine eigene Lösung zu entwickeln, die diesen Bedarf abdeckt. Diese soll laut der Mitteilung die Vorteile der mandatsbasierten Kontobelastung mit der digitalen Einfachheit des Twint-Ökosystems verbinden. Daraus ergebe sich eine zukunftssichere neue Generation des Lastschriftverfahrens.Die neue Lösung werde vor Abschaltung des klassischen LSV verfügbar sein und sowohl die Ansprüche der bisherigen LSV-Kundschaft als auch diejenigen der Digital Natives abdecken. Dies, indem die bekannten Features des Lastschriftverfahrens mit dem digitalen Nutzungserlebnis von Twint vereint werde. Diese Modernisierung im Direct-Debit-Umfeld werde digitales bezahlen in der Schweiz "noch intuitiver und moderner" machen. Die Ersatzlösung scheint sich allerdings noch am Anfang der Entwicklung zu befinden, denn Quint liefert keine weiteren Details dazu, wie der LSV-Ersatz vonstatten gehen und aussehen wird. (ubi)