Trump droht Apple mit 25-Prozent-Zoll

US-Präsident Donald Trump wirft einmal mehr mit einer Zoll-Drohung um sich. Diese richtet sich diesmal explizit gegen Apple . Trump schreibt auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social , er habe Apple-CEO Tim Cook schon vor langer Zeit wissen lassen, er erwarte, dass iPhones, die in den USA verkauft werden, auch in den USA produziert werden – und nicht in Indien oder irgendeinem anderen Ort. Wenn das nicht umgesetzt werden, werde Apple einen Zoll in der Höhe von mindestens 25 Prozent abliefern müssen.Laut einem Bericht von "CNN" soll sich Trump bereits während seiner Reise in den mittleren Osten vergangene Woche unzufrieden mit Cook gezeigt haben, weil Apple iPhones für die USA in einer neu erstellten Fabrik in Indien baut, um dem Zollstreit der USA mit China aus dem Weg zu gehen. Trump soll laut "CNN" vergangene Woche in Katar wörtlich gesagt haben: "Ich hatte ein kleines Problem mit Tim Cook. Ich sagte zu ihm: 'Tim, du bist mein Freund. Ich habe dich sehr gut behandelt. Du kommst mit 500 Milliarden Dollar rein.' Aber jetzt höre ich, dass du in ganz Indien baust. Ich will nicht, dass du in Indien baust.'" Weiter ist zu lesen, dass Trump und Cook sich diese Woche im weissen Haus getroffen hätten. Trumps neuester Post lässt nun aber darauf schliessen, dass das Treffen wenig fruchtbar war. (mw)