Apple liebäugelt mit KI-Suche in Safari - Google Aktie taucht

Apple prüft derzeit die Umgestaltung der Suche im Safari Browser auf iPhones. Derzeit ist noch Google als Standardsuchmaschine vorgesehen. Im Rahmen des Kartellverfahrens gegen Google wegen möglicher Monopolstellung – unter anderem auch aufgrund dieses Sachverhalts bei Safari – hat sich Apple dahingehend geäussert, dass man sich in Cupertino Gedanken über eine KI-basierte Suchleiste macht. Dies berichtet "Reuters" mit Verweis auf mit der Angelegenheit betraute Quellen. Aufgrund dieser Aussage fiel die Alphabet-Aktie um 7,3 Prozent, womit das Unternehmen rund 150 Milliarden Dollar seines Marktwertes einbüsste.Apple gab weiter an, dass das Suchvolumen über den Safari-Browser erstmals sinkt, weil die User lieber direkt mit einer KI interagieren. Daher könne sich das Unternehmen vorstellen, KI-Suchanbieter als Suchoptionen hinzuzufügen, bevor eine nahtlose KI-Suche in den Browser implementiert werde, wie es weiter heisst. Dass KI-Suchen hoch im Kurs sind, beweist die Suchfunktion von ChatGPT: Sie konnte im April bereits über eine Milliarde Suchabfragen vorweisen und zählt über 400 Millionen aktive Nutzer. (dok)