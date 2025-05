Microsoft Authenticator bald ohne Passwortmanager

Microsofts Authentifizierungs-App Authenticator verliert demnächst ein offenbar von vielen Nutzern geschätztes Feature. In einem Supportdokument gibt der Hersteller seine Pläne für das Passwortmanagement bekannt, das bisher Teil von Authenticator war. Oder besser gesagt: seine Nicht-Pläne, denn Passwortmanagement wird die App bald nicht mehr anbieten.Ab Juni 2025 lassen sich in Authenticator keine neuen Passwörter mehr erfassen. Im Verlauf des Julis fällt auch die Möglichkeit weg, Authenticator zum automatischen Ausfüllen von Formularfeldern für Passwörter zu nutzen. Und ab August dieses Jahres sind die bisher erfassten Passwörter überhaupt nicht mehr zugänglich, das Gleiche gilt für in Authenticator gespeicherte Zahlungsinformationen. Passkeys unterstützt Authenticator jedoch weiterhin.Doch Microsoft hält ein Trostpflaster für betroffene User bereit. Die in Authenticator gespeicherten Passwörter (nicht aber die History der generierten Passwörter) werden mit dem Microsoft Account synchronisiert. Die Autofill-Funktionalität lässt sich, wirbt Microsoft , auch künftig mit dem hauseigenen Browser Edge nutzen. Dies empfiehlt der Hersteller auch für iOS und Android. Generierte Passwörter soll man aus der Generator History von Authenticator zu den gespeicherten Passwörtern übertragen. (ubi)